Sendika başkanına işçi infazı

LASTİK-İŞ Sendikası Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya Arifiye'deki bir lastik fabrikasına gitti. Fabrikanın bahçesindeki sendika temsilciliğinde işçileri dinledi. Fabrikada çalıştığı yer değiştirilmek istenen Sedat U. (33) Karacan ile görüşürken sinirlendi. İşçi, Karacan'ın belindeki silahı alıp art arda ateş etti. Yaralanan Karacan ile 2 sendikacı hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Karacan hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan ve kısa sürede yakalanan Sedat U., kelepçelendi.
SEDAT U.
SEDAT U.
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