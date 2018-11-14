Bugünkü
Takvim

Sendika başkanına işçi infazı

Sendika başkanına işçi infazı
LASTİK-İŞ Başkanı Abdullah Karacan, Arifiye'deki bir lastik fabrikasına gitti. Fabrikanın bahçesindeki sendika temsilciliğinde işçileri dinledi. Fabrikada çalıştığı yer değiştirilmek istenen Sedat U. (33) Karacan ile görüşürken sinirlendi. İşçi, Karacan'ın belindeki silahı alıp art arda ateş etti. Yaralanan Karacan ile 2 sendikacı hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Karacan hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan ve kısa sürede yakalanan Sedat U., kelepçelendi.




SEDAT U.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSendika başkanına işçi infazı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar