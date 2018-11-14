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  • 14.11.2018 19:32
  • Son Güncelleme: 14.11.2018 19:42

'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hapis cezası

'de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan Alman şarkıcı , 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cezası kesildi!

3. 'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık İnaç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Sanığın avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Sanık İnaç, yasa dışı örgüt üyesi ve sempatizanı olmadığını ileri sürerek, beraatını talep etti.

Sosyal medya üzerinden kendisi hakkında yazılan yazılarla bir alakasının olmadığını öne süren İnaç, terör örgütüyle ilgili fotoğraf ve video paylaşımını da kimin yaptığını bilmediğini savundu.

Mahkeme heyeti, İnaç'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

"Hozan Cane" olarak tanınan Alman şarkıcı , 'nin seçim çalışması geldiği Edirne'de polis uygulama noktasında gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmıştı.






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