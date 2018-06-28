Almanya vatandaşı olan ve Hozan Cane adını kullanan şarkıcı Saide İnaç, geçen hafta HDP'nin 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili seçimlerine yönelik çalışmalarına katılmak için Edirne'ye geldi. Kent merkezindeki çalışmaların ardından Enez ilçesine giden Saide İnaç, dönüş yolunda Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medyadaki paylaşımlarında 'terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı' iddiasıyla gözaltına alındı.
Saide İnaç'ın teröristlerle çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı
Edirne'de, HDP'nin seçim çalışmalarına katılmak için geldiği Enez ilçesinde, 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konulan, 'Hozan Cane' adını kullanan Almanya vatandaşı şarkıcı Saide İnaç'ın (47) terör örgütü PKK'nın elebaşı Murat Karayılan ve örgüt mensuplarıyla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.
Etiketler: Murat Karayılan , Edirne , Saide İnaç , Hozan Cane , PKK , HDP , ALMANYA , Sosyal medya , seçim
- CHP'de kıyım başladı!
- Dünya Kupası'na güzellikleriyle damga vurdular!
- Putin ile Trump arasında kritik görüşme
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.