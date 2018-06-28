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  1. Seçimi manipüle edip kaos peşine düştüler!

'ın teröristlerle çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı

'de, 'nin çalışmalarına katılmak için geldiği Enez ilçesinde, 'terör örgütü propagandası' yaptığı iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konulan, '' adını kullanan vatandaşı şarkıcı 'ın (47) terör örgütü 'nın elebaşı ve örgüt mensuplarıyla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.



Almanya vatandaşı olan ve Hozan Cane adını kullanan şarkıcı Saide İnaç, geçen hafta HDP'nin 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili seçimlerine yönelik çalışmalarına katılmak için Edirne'ye geldi. Kent merkezindeki çalışmaların ardından Enez ilçesine giden Saide İnaç, dönüş yolunda Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medyadaki paylaşımlarında 'terör örgütü PKK'nın propagandası yaptığı' iddiasıyla gözaltına alındı.

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  • 28 Haziran 2018, Perşembe 20:25
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