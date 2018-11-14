Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 14.11.2018 19:58
  • Son Güncelleme: 14.11.2018 20:26

: ile uzaklaştırılan doktorlarla ilgili flaş gelişme!

haberine göre ile kamudan uzaklaştırılan doktorların çalışma koşullarını sınırlayan düzenleme, metinden çıkarıldı. 5. madde yapılan değişikliklerle kabul edildi.

KHK ile uzaklaştırılan doktorlarla ilgili flaş gelişme!

BMM Genel kurulunda, sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifindeki, "Terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan doktorlar, diş doktorları ve tıpta uzman olanların yalnızca SGK anlaşması olmayan özel hastanelerde çalışabileceklerine" yönelik hüküm, metinden çıkarıldı.

Değişikliğe göre, terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu için kamu görevinden çıkarılan ve güvenlik soruşturması sonucunda kamu görevine alınmayan devlet hizmeti yükümlüsü doktorlar, çıkarma veya göreve alınmama kararının verildiği tarihten itibaren 450 gün sonunda mesleklerini icra edebilecek.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: KHK ile uzaklaştırılan doktorlarla ilgili flaş gelişme!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar