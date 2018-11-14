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  • Son Güncelleme: 14.11.2018 09:07

Diyarbakır'da PKK'dan hain tuzak

Türkiye yerel seçimlere hazırlanırken, HDP'nin dağdaki teröristleri alçak pusularla kalleş saldırıların planlarını hızlandırdı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından menfeze yerleştirilen ve anahtar sistemi uzaktan radyo frekans komutalı el yapımı özel cihaz olan patlayıcı imha edildi.

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