Diyarbakır'da PKK'dan hain tuzak

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından menfeze yerleştirilen ve anahtar sistemi uzaktan radyo frekans komutalı el yapımı özel cihaz olan patlayıcı imha edildi.
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Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından menfeze yerleştirilen ve anahtar sistemi uzaktan radyo frekans komutalı el yapımı özel cihaz olan patlayıcı imha edildi.
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