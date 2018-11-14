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  • Son Güncelleme: 14.11.2018 08:36

Başkan Erdoğan çalışmalarına başladı

Grup toplantısı yapmayan Başkan Erdoğan, tüm gün adaylar konusunda çalışma yaptı.

Başkan Erdoğan yerel seçim çalışmalarına başladı

Başkan , siyasi kariyerinde katıldığı 14 den de zaferle ayrıldı.

Erdoğan, seçim başarılarına bir yenisini daha ekleyebilmek için kolları sıvadı.

Partisinin grup toplantısını yapmayan Erdoğan, tüm gün ler için titiz bir çalışma yaptı.

DOĞRU İSİMLER...

Araştırma şirketleri tarafından yapılan anketleri tek tek inceleyen Başkan, doğru adayları belirlemek için hiçbir detayı görmezden gelmedi.

Erdoğan'ın partide tüm güne yakın süren mesaisinde Yerel Yönetimler Başkanlığı, Seçim İşleri Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı başta olmak üzere seçim hazırlıkları ile ilgili sunumları aldığı ve talimatlarını verdiği kaydedildi.

YENİ İSİMLER GELİYOR

3 dönem belediye başkanlığı yapan isimlerin istirahate çekileceğini açıklayan Başkan Erdoğan'ın, yeni isimlerle milletin karşısına çıkması bekleniyor.

YENİ ANKETLER YAPIN TALİMATI

'nin bazı illerle ilgili olarak yeni anket çalışmaları yaptırma kararı aldığı da belirtildi. , ve başta olmak üzere daha kapsamlı toplantılar yapılacağı da öğrenildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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cevapla 14.11.2018 09:17
neco neco

bu sefer işiniz biraz zor

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.11.2018 09:03
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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