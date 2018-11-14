Silivri'de rezalet! Darbeci yüzbaşı ile avukatı basıldı

Darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Mesut Özel'in derdest edilmesinde aktif görev alan eski yüzbaşı S.B.Ü., ağırlaştırılmış müebbet aldıktan sonra Silivri Cezaevi'ne konuldu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Mesut Özel'in derdest edilmesinde aktif görev alan eski yüzbaşı S.B.Ü., ağırlaştırılmış müebbet aldıktan sonra Silivri Cezaevi'ne konuldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.