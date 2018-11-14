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  • Son Güncelleme: 14.11.2018 09:41

Silivri'de rezalet! Darbeci yüzbaşı ile avukatı basıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminde yer alan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski yüzbaşı, cezaevindeki görüşme odasında avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken basıldı.

Darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Mesut Özel'in derdest edilmesinde aktif görev alan eski yüzbaşı S.B.Ü., ağırlaştırılmış müebbet aldıktan sonra Silivri Cezaevi'ne konuldu.

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