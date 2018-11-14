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Diplomasi atağı

Diplomasi atağı
Başkan , 19 Kasım'da Rusya Devlet Başkanı ile 'da bir araya gelecek. İki lider, Rus doğalgazını üzerinden Güneydoğu Avrupa'ya taşıyacak Türk Akımı projesinin deniz etabının bitişiyle ilgili düzenlenen törene katılacak. Başkan Erdoğan 26 Kasım'da Katar Emiri El Sani ile buluşacak. 28 Kasım'da İstanbul'daki İSEDAK 34. Toplantısı'nda liderlerle temaslarda bulunacak olan Erdoğan 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde ise Arjantin'de yapılacak G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak.

​KILIÇDAROĞLU'NA HACİZ ŞOKU
lideri Kemal , Başkan Erdoğan'ın Man Adası'ndaki şirkete milyonlarca dolar yolladığı yalanını attı. Gerçek dışı bu iddialar yargıya taşındı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun 130 bin lira tazminat ödemesini kararlaştırdı.

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