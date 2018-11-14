Son dakika: Dışişleri'nden flaş Kaşıkçı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, "Artık uluslararası soruşturmanın şart olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu, "Artık uluslararası soruşturmanın şart olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.
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