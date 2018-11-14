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  • Son Güncelleme: 14.11.2018 21:04

Son dakika: Dışişleri'nden flaş Kaşıkçı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, i konusunda uluslararası soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Dışişlerinden flaş Kaşıkçı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Artık uluslararası soruşturmanın şart olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

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