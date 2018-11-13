Yenişafak'ın haberine göre, Suriye kuzeyindeki Kamışlı, Tel Abyad, Harab Işık ve Ayn el-Arab bölgelerinde PKK'nın sözde istihbarat biriminde 3 yılı aşkın süre görev yaptıktan sonra örgütten kaçan 'Rizgar' kod adlı terörist, çarpıcı bilgiler verdi. ABD'nin PKK'ya önce Sincar'dan Afrin'e, sonrasında ise Akdeniz'e uzanan bir koridor vadettiğini söyleyen Rizgar, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarının örgüt içerisinde olağanüstü hayal kırıklığı oluşturduğunu, ayrıca ABD ile de karşılıklı güven kaybı yaşandığını anlattı.