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  • Son Güncelleme: 14.11.2018 08:15

'lı terörist itiraf etti: Adı bile hazırdı! darbe vurdu

Terör örgütünden kaçan ‘Rizgar’ kod adlı eski ’lı, kuzeyinde ’e açılacak koridoru ’nin ile önlediğini, oysa ile Afrin’i birleştirmeleri halinde bu bölgenin isminin bile hazır olduğunu söyledi.

Yenişafak'ın haberine göre, Suriye kuzeyindeki Kamışlı, Tel Abyad, Harab Işık ve Ayn el-Arab bölgelerinde PKK'nın sözde istihbarat biriminde 3 yılı aşkın süre görev yaptıktan sonra örgütten kaçan 'Rizgar' kod adlı terörist, çarpıcı bilgiler verdi. ABD'nin PKK'ya önce Sincar'dan Afrin'e, sonrasında ise Akdeniz'e uzanan bir koridor vadettiğini söyleyen Rizgar, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarının örgüt içerisinde olağanüstü hayal kırıklığı oluşturduğunu, ayrıca ABD ile de karşılıklı güven kaybı yaşandığını anlattı.

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