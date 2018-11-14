Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 14.11.2018 11:30
  • Son Güncelleme: 14.11.2018 12:17

Bakan Çavuşoğlu'dan FETÖ açıklaması: 452 kişinin iadesi istendi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına ilişkin 452 şahsa dair iade dosyası hazırlandığını ve 83 ülkeye gönderildiğini söyledi.

FETÖden 452 kişinin iadesi istendi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasının elebaşlarına yönelik soruşturmalar kapsamında 452 şahsa ilişkin iade dosyaları hazırlandı. Bunlar şahısların bulunduğu 83 ülkeye gönderildi'' diye konuştu.

"260 BİNDEN FAZLA MÜLTECİ DÖNÜŞ YAPTI"

"Şu ana kadar ülkemizden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine 260 binden fazla mülteci dönmüştür" açıklamasını yapan Çavuşoğlu ayrıca siyasi sebeplerden ötürü gerilen Türkiye-ABD arasındaki ekonomik ilişkileri düzeltmek için çalışıldığını belirtti.

"BUNLAR OLUMLU ANCAK GEÇ VE YETERSİZ ADIMLAR''

Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin, PKK'lı 3 terörist için para ödülü koymasıyla ilgili ise ''Bunlar olumlu ancak geç ve yetersiz adımlar'' değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Musul ve Basra Başkonsolosluklarının yeniden faaliyete geçirileceğini de belirtti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBakan Çavuşoğlu'dan FETÖ açıklaması: 452 kişinin iadesi istendi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar