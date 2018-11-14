Bakan Çavuşoğlu'dan FETÖ açıklaması: 452 kişinin iadesi istendi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ''FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasının elebaşlarına yönelik soruşturmalar kapsamında 452 şahsa ilişkin iade dosyaları hazırlandı. Bunlar şahısların bulunduğu 83 ülkeye gönderildi'' diye konuştu.

"260 BİNDEN FAZLA MÜLTECİ DÖNÜŞ YAPTI"

"Şu ana kadar ülkemizden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine 260 binden fazla mülteci dönmüştür" açıklamasını yapan Çavuşoğlu ayrıca siyasi sebeplerden ötürü gerilen Türkiye-ABD arasındaki ekonomik ilişkileri düzeltmek için çalışıldığını belirtti.

"BUNLAR OLUMLU ANCAK GEÇ VE YETERSİZ ADIMLAR''

Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin, PKK'lı 3 terörist için para ödülü koymasıyla ilgili ise ''Bunlar olumlu ancak geç ve yetersiz adımlar'' değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Musul ve Basra Başkonsolosluklarının yeniden faaliyete geçirileceğini de belirtti.