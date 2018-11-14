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  • Son Güncelleme: 14.11.2018 12:16

Son dakika: MEB'den 'Andımız' kararı: Görevden alındılar

Son dakika! MEB, "Öğrenci Andı"na ilişkin Danıştaya sunulan temyiz dilekçesi metninde kusuru bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ve iki avukatı görevden aldı.

MEBden Andımız kararı: Görevden alındılar

Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Öğrenci Andı" davasıyla ilgili Danıştaya sunulan temyiz dilekçesi metninde kusuru bulanan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ile iki avukatın görevine son verildi.

Bakanlığın ayrıca, medyaya yansıyan konulara ilişkin gerekli düzeltici açıklamaları "ek beyan" şeklinde Danıştaya sunacağı öğrenildi.

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