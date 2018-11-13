Osmaniye'nin Hasanbeyli Belediye Başkanı MHP 'li Alpaslan Koca , özel bir hastane önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Koca ve yanında isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.Olay, saat 21.45 sıralarında Osmaniye merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir özel hastanenin önünde meydana geldi. Bir yakınını hastaneye getiren Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca, hastanenin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancalı saldırıya uğradı. Koca ve yanındaki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.Ambulanslarla hastaneye kaldırılan Koca ve yanındakilerin hemen ameliyata alındığı öğrenildi. Olayın ardından bölgeye özel harekat, TEM ve asayiş ekipleri sevk edildi. Bölgeyi abluka altına alan ekipler, isimleri henüz açıklanmayan 10 kişiyi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

HASTA ZİYARETİNE GİTMİŞTİ

Alınan bilgiye göre, Koca, yeğeni ve korumasıyla Osmaniye'de özel bir hastaneye hasta ziyaretine gitti.

Çıkışta, henüz belirlenemeyen nedenle belediye başkanı ve yanındakilere yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Yaralanan Koca ve beraberindeki iki kişi, özel hastanede tedavi altına alındı.

Belediye Başkanı Alpaslan Koca'nın ilk belirlemelere göre hayati tehlikesinin olmadığı, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.