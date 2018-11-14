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  • Son Güncelleme: 14.11.2018 10:26

ABD'den Kaşıkçı cinayetini örtbas sinyali

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili kayıtların Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın dahlini işaret etmediğini savundu.

33. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi için Singapur'da bulunan Bolton, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kayıtları dinleyenlerin, işin içinde Suudi Veliaht Prensi olduğu sonucuna varmadığını ileri sürdü.

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