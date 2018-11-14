ABD'den Kaşıkçı cinayetini örtbas sinyali

33. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi için Singapur'da bulunan Bolton, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kayıtları dinleyenlerin, işin içinde Suudi Veliaht Prensi olduğu sonucuna varmadığını ileri sürdü.
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33. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi için Singapur'da bulunan Bolton, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kayıtları dinleyenlerin, işin içinde Suudi Veliaht Prensi olduğu sonucuna varmadığını ileri sürdü.
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