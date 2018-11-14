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  • 14.11.2018 09:49

KKTC'deki 'Kennedy T. Dede' cinayetinde kan donduran detaylar

KKTC'nin Mağusa kentinde 2018 yılının Ocak ayında Nijerya uyruklu Kennedy T. Dede'yi evinden kaçırarak Çanakkale Göleti'ne götüren ve ciddi şekilde darp ederek ölümüne neden olan 5 sanığın duruşmasına devam edildi. Sanıkların ses kayıtlarının dinletildiği duruşmada ilginç detaylar ortaya çıktı.

KKTCdeki Kennedy T. Dede cinayetinde kan donduran detaylar

Mağusa'da 29 Ocak 2018 tarihinde Nijerya uyruklu Kennedy T. Dede'yi sanık Nidai Şanlı'ya olan borcu yüzünden evinden darp ederek kaçıran ve Çanakkale Göleti'ne götürüp elektro şok cihazıyla şok verdikten sonra ciddi şekilde darp edip ölümüne neden oldukları iddia edilen sanıklar Ozan Körkurt, Onur Körkurt, S.D (K-17) Nidai Şanlı ve Zekeriya Kurucu'nun duruşmasına devam edildi. Mahkemede sanıkların birbirleri ile telefonda yaptıkları görüşmelerin ses kayıtları dinletildi. Dinletilen ses kayıtlarında çarpıcı konuşmalar ortaya çıktı.

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