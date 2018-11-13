Son dakika: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Türkiye, İtalya'nın Palermo kentinde yapılan Libya konulu konferanstan çekildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye derin hayal kırıklığı ile toplantıyı terk ediyor" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar gelecek...
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Türkiye, İtalya'nın Palermo kentinde yapılan Libya konulu konferanstan çekildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye derin hayal kırıklığı ile toplantıyı terk ediyor" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar gelecek...
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