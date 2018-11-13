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  • Son Güncelleme: 13.11.2018 15:38

Son dakika: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

İtalya'nın Palermo kentinde yapılan Libya konulu konferanstan Türkiye çekildi

Türkiye Libya Konferansından çekildi

Türkiye, İtalya'nın Palermo kentinde yapılan Libya konulu konferanstan çekildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye derin hayal kırıklığı ile toplantıyı terk ediyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar gelecek...

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