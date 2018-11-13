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  • Son Güncelleme: 13.11.2018 15:47

Son dakika: HDP'li vekiller hakkında flaş karar!

HDPli vekiller hakkında flaş karar!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Buldan ve üç milletvekili hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke düzenledi.

Ayrıntılar gelecek...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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