Son dakika: HDP'li vekiller hakkında flaş karar!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Buldan ve üç milletvekili hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke düzenledi.
Ayrıntılar gelecek...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Buldan ve üç milletvekili hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke düzenledi.
Ayrıntılar gelecek...
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