Gelen son dakika bilgisine göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa-Anadolu yönü, sağ şeritte meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle köprü trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Kazanın ardından, 1 şerit trafiğe kapatıldı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa-Anadolu yönünde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeni ile bir şerit trafiğe kapatıldı. Kazaya müdahale ediliyor. Ayrıntılar gelecek...
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