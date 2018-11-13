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  • Son Güncelleme: 13.11.2018 15:30

: 'nde zincirleme kaza

Gelen bilgisine göre, Avrupa-Anadolu yönü, sağ şeritte meydana gelen zincirleme nedeniyle köprü trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Kazanın ardından, 1 şerit trafiğe kapatıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde zincirleme kaza
Avrupa-Anadolu yönünde meydana gelen zincirleme nedeni ile bir şerit trafiğe kapatıldı. Kazaya müdahale ediliyor.



Ayrıntılar gelecek...
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