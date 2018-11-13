FETÖ'cülerin maskeleri bir bir düşüyor. Son olarak, Twitter'da yaptığı paylaşımlarla Atatürkçü algısı yaratmaya çalışan hesap @kacsaatoldu1881'nun geçmişteki FETÖ'cü tweetleri ortaya çıktı! Sosyal medyada FETÖ'cülerin avukatlığını yapan hesap, söz konusu tweetleri silse de kurtulamadı...
FETÖ'CÜLERİN DARBE İLANINI İŞTE O BİLDİRİ DİYE PAYLAŞTI
Şimdilerde Atatürkçü rolü yapan hesabın, 15 Temmuz gecesi darbecilerin TRT'de zorla okuttukları bildiriyi "işte o bildiri" notuyla Twitter'da paylaştığı görülüyor.
Videonun alıntılandığı hesap ise yine bir başka FETÖ'cü olan Fuat Baran'ın hesabı...
ERDOĞAN'IN DARBEYE DİRENİŞİYLE DALGA GEÇTİLER
Söz konusu hesap Başkan Erdoğan'ın "Milletin iradesi üstünde bir güç yoktur" sözleriyle de güya dalga geçerek darbeye karşı direnme çağrısını manipüle etti.
Başkan Erdoğan'ın o gece yaptığı, tarihin seyrini değiştiren, Türkiye'yi uçurumun kenarından döndüren direnme çağrısını provoke eden hesap, vatandaşlara yapılan darbeye karşı koymak üzere sokaklara çıkma çağrısına gölge düşürmek istedi.
İşte sözde Atatürkçü hesabın maskesini düşüren bir başka paylaşım...
Şimdilerde Atatürkçü geçinen bu hesap, FETÖ'cü geçmişini gizlemek istese de başarılı olamadı. Hesap sahibi, darbe gecesi attığı tweetleri silse de deşifre olmaktan kurtulamadı...
DERSHANELERİN KAPATILMASINA DARBE DEDİ
Yine aynı hesabın Twitter'da FETÖ'cülerin avukatlığını yaptığı bir başka paylaşım...
Söz konusu paylaşımda FETÖ'cü @kacsaatoldu1881, FETÖ'nün dershanelerinin kapatılmasını "darbe" olarak görürken, AYM'nin kararını da sevinç çığlıklarıyla karşılamış...
FETÖ'CÜ ZAMAN'A KOL KANAT GERDİ
Yine aynı FETÖ'cü hesap bu kez de FETÖ'nün kara propaganda aracı Zaman'a yönelik yapılan operasyonu "darbe" diye duyurdu.
Sözde basın özgürlüğünden dem vuran FETÖ'cüler, darbe girişiminde TRT'yi işgal etmiş, zorla bildiri okutmaya çalışmıştı...
Yine aynı FETÖ'cü hesap, 22 Mart 2016'da yaptığı paylaşımla FETÖ'cülerin 17-25 Aralık saldırılarıyla meşru hükümete adeta darbe girişiminde bulunmasını da savunarak FETÖ'cülerin sosyal medyada sözcülüğünü yapmıştı...
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