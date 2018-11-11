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  • 11.11.2018 18:23

'den açıklaması: Saldırılara rağmen devam

() Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, ittifak açıklaması yaptı. Yıldırım, "Bütün suçlamalara rağmen, bütün saldırılara rağmen, bütün yanlış anlamalara rağmen devam etmektedir. Cumhur İttifakı ile ilgili atmış olduğumuz imzanın arkasında duruyoruz" dedi.

MHPden İttifak açıklaması

Genel Başkan Yardımcı Yaşar Yıldırım ittifak açıklamasında bulundu. 'nın devam ettiğini söyleyen Yıldırım, "Tokat'ta, Amasya'da, Ankara'da, İstanbul'da da her yerde e hazır giriyoruz. Seçimden sonuç almamız lazım. Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkenin birliğini, beraberliğini, güvenliğini ve geleceğini hep ön plana almıştır. Bütün suçlamalara , saldırılara ve yanlış anlamalara rağmen Cumhur İttifakı devam etmektedir. Cumhur İttifakı ile ilgili atmış olduğumuz imzanın arkasında duruyoruz" dedi.

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