Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcı Yaşar Yıldırım ittifak açıklamasında bulundu. Cumhur İttifakı'nın devam ettiğini söyleyen Yıldırım, "Tokat'ta, Amasya'da, Ankara'da, İstanbul'da da her yerde seçime hazır giriyoruz. Seçimden sonuç almamız lazım. Milliyetçi Hareket Partisi bu ülkenin birliğini, beraberliğini, güvenliğini ve geleceğini hep ön plana almıştır. Bütün suçlamalara , saldırılara ve yanlış anlamalara rağmen Cumhur İttifakı devam etmektedir. Cumhur İttifakı ile ilgili atmış olduğumuz imzanın arkasında duruyoruz" dedi.