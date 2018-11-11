Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 11.11.2018 19:33
  • Son Güncelleme: 11.11.2018 19:34

Başkan Erdoğan Ankara'ya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı , "" ile saat 18.55'te Ankara'ya geldi

Başkan Erdoğan Ankaraya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı , "" ile saat 18.55'te Ankara'ya geldi.

Erdoğan'ı, 'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara'ya geldi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan Ankara'ya geldi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar