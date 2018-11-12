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  • 12.11.2018 13:49

: İsrail, Kaşıkçı'nın katillerine can simidi uzatıyor

ABD'de gazetesinde İsrail hükümetinin cinayetinin ardından Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı korumaya yönelik tutumunu eleştiren bir yorum yazısı yayımlandı.

Washington Post: İsrail, Kaşıkçının katillerine can simidi uzatıyor

Gazetenin Yorum Sayfası Yardımcı Editörü Jackson Diehl tarafından kaleme alınan yazıda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD ile Suudi Arabistan'ın sacayaklarını oluşturduğu bölgesel çıkar ittifakını sürdürmek için Kaşıkçı cinayetinin sorumlularına "can simidi uzattığını" savundu.

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