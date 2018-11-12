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  • Son Güncelleme: 12.11.2018 12:50

Atatürk'e en büyük hakaret CHP'den

KDV hariç 60 bin TL'ye mal olan Atatürk heykelinin, Atatürk'e benzememesi nedeniyle birçok kişi Buca Belediyesi'ne şikayet dilekçesi yazdı.

İzmir'in Buca ilçesindeki Çevik Bir Meydanı'nda yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında dikilen Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli, tartışmalara neden oldu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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