Atatürk'e en büyük hakaret CHP'den KDV hariç 60 bin TL'ye mal olan Atatürk heykelinin, Atatürk'e benzememesi nedeniyle birçok kişi Buca Belediyesi'ne şikayet dilekçesi yazdı.

İzmir'in Buca ilçesindeki Çevik Bir Meydanı'nda yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında dikilen Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli, tartışmalara neden oldu. HABERİN DEVAMI

1

2

3

4

5

60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER