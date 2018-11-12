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  • 12.11.2018 14:19

Son dakika! 'de flaş karar... Süre uzatıldı

'de yerel seçimler için bugün sona erecek olan aday adaylığı başvuru süresi 'a uzatıldı.

AK Partide flaş karar... Süre uzatıldı
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

12 Kasım 2018 Pazartesi günü bitecek olan 2019 Mahalli İdareler seçimleri Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvuruları Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 2018 Cuma günü saat 17:00'ye kadar uzatılmıştır
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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