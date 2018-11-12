Tuzla'da motosikletle terör estiren magandanın feci sonu!

İstanbul E-5 Karayolu, TEM Otoyolu ve sahil yolları gibi çeşitli noktalarda akan trafikte tek tekerlek üstünde metrelerce giderek terör estiren motosikletli bir maganda bu kez baltayı taşa vurdu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipleri Amirliği görevlileri tarafından birçok kez yakalanarak ehliyetine el konulan ve idari para cezası kesilen maganda yine ortaya çıktı. Motosikletle trafiğe çıkan O.M. ismindeki maganda, arkadaşlarıyla beraber Tuzla'da motosikletlilerin uğrak noktası olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarına doğru yola çıktı.