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  • Son Güncelleme: 12.11.2018 12:29

Tuzla'da motosikletle terör estiren magandanın feci sonu!

Tuzla’da trafiğe açık olan bir bulvarda tek tekerlek üstünde metrelerce giderek terör estiren motosikletli maganda, akşam saatlerinde sahil yolunda yine bu şekilde giderken bir otomobile arkadan çarptı. sonucu kırılan bacağı hastanede alçıya alınan magandanın daha önce iki kez polis tarafından yakalandığı öğrenildi.


İstanbul E-5 Karayolu, TEM Otoyolu ve sahil yolları gibi çeşitli noktalarda akan trafikte tek tekerlek üstünde metrelerce giderek terör estiren motosikletli bir maganda bu kez baltayı taşa vurdu. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipleri Amirliği görevlileri tarafından birçok kez yakalanarak ehliyetine el konulan ve idari para cezası kesilen maganda yine ortaya çıktı. Motosikletle trafiğe çıkan O.M. ismindeki maganda, arkadaşlarıyla beraber Tuzla'da motosikletlilerin uğrak noktası olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarına doğru yola çıktı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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