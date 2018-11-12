

Balıkesir'de ilginç bir olay kameralara yansıdı. Yolda yürüyen karı-koca, hiç tanımadıkları bir şahsın vasıtasıyla sözde büyü bozduğu iddia edilen şahıs ile tanıştı. Karesi ilçesi, Kayabey Mahallesi'ndeki bir otoparkta H.H.A. isimli üfürükçü adam ile buluşan çift, burada üzerlerindeki büyüyü bozdurdu.