Balıkesir'de ilginç bir olay kameralara yansıdı. Yolda yürüyen karı-koca, hiç tanımadıkları bir şahsın vasıtasıyla sözde büyü bozduğu iddia edilen şahıs ile tanıştı. Karesi ilçesi, Kayabey Mahallesi'ndeki bir otoparkta H.H.A. isimli üfürükçü adam ile buluşan çift, burada üzerlerindeki büyüyü bozdurdu.
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