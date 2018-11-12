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  • Son Güncelleme: 12.11.2018 11:59

'de akılalmaz görüntüler! Para karşılığı karı-kocaya...

’de para karşılığı büyü bozduğunu iddia eden şahsın çalı süpürgesiyle bir çiftin üzerindeki sözde büyüyü bozması kameralara takıldı.


Balıkesir'de ilginç bir olay kameralara yansıdı. Yolda yürüyen karı-koca, hiç tanımadıkları bir şahsın vasıtasıyla sözde büyü bozduğu iddia edilen şahıs ile tanıştı. Karesi ilçesi, Kayabey Mahallesi'ndeki bir otoparkta H.H.A. isimli üfürükçü adam ile buluşan çift, burada üzerlerindeki büyüyü bozdurdu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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