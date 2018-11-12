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  • Son Güncelleme: 12.11.2018 11:40

: 'da adliye çıkışında silahlı saldırı

'da duruşma çıkışı adliye önünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Diyarbakırda adliye çıkışında silahlı saldırı

Alınan bilgiye göre, Adalet Sarayı önünde, kızının boşanma davasından çıkan ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin aracının önü damadının yakınları tarafından kesildi.

Bu sırada kayınpeder araçtan silahla ateş açtı.

Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren kayınpeder polise teslim oldu.

Soruşturma sürüyor.

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