Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Adalet Sarayı önünde, kızının boşanma davasından çıkan ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin aracının önü damadının yakınları tarafından kesildi.

Bu sırada kayınpeder araçtan silahla ateş açtı.

Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren kayınpeder polise teslim oldu.

Soruşturma sürüyor.