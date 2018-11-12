Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Adalet Sarayı önünde, kızının boşanma davasından çıkan ve kimliği henüz öğrenilemeyen kişinin aracının önü damadının yakınları tarafından kesildi.
Bu sırada kayınpeder araçtan silahla ateş açtı.
Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Saldırıyı gerçekleştiren kayınpeder polise teslim oldu.
Soruşturma sürüyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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