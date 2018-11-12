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  • 12.11.2018 15:39

Tek parti zulmünün sadece müslümanlara değil topyekün baskıcı olduğunun belgeleri yayınlandı

Tarihçi Murat Bardakçı tek parti yönetimi döneminde Türkçe ezan ile sembolleşen baskı ve zorbalık sürecini farklı bir açıdan kaleme aldı ve tarihte ilk kez yayınlanan belgeleri açıkladı. Bardakçı'nın yayınladığı belgeler tek parti zulmünün sadece Müslümanlara değil tüm din ve inanç unsurlarına yönelik olduğunu ortaya koydu. İşte ideolojik takıntılarla Türkçe ezan uygulamalarını savunanları boşa çıkaracak o belgeler...

Tek parti zulmünün sadece müslümanlara değil ...

CHP'nin Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz ezanın Türkçe okunmasını isteyince kıyamet koptu. Yılmaz disiplin kuruluna sevkedilmesi üzerine lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na demediğini bırakmadı, karşılıklı suçlamalar ile cevaplar birbirini takip etti, derken milleti yıllarca ikrah ettiren ve bundan 68 sene önce tarihe karışmış olan "Türkçe ezan" derdi de böylece durup dururken yeniden gündeme geldi…

Bugün burada ezanın Arapça okunmasının yasak olduğu senelerden kalma bazı belgelere yer veriyorum… Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı Arşivi'nde bulunan bu belgeler, ilk defa burada yayınlanıyorlar…

* İçişleri Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı'na 1 Aralık 1938'de gönderilen ve Amasya'da Arapça tekbir getirilmesi ile ilgili yazı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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