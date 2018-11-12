Kandırdıkları kişileri götürdükleri mahallelerde yağmaladıkları ileri sürülen 37'si kadın 51 kişi hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı, 30'u tutuklu olan şüpheliler için "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, nitelikli hırsızlık" suçlarından iddianamehazırladı. Şüpheliler hakkında 15 yıldan 375 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası istenen iddianame, Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Toplam 490 sayfadan oluşan, 75 müştekinin bulunduğu iddianamede, kadın şüphelilerin çeşitli yöntemlerle araçları durdurduğu anlatıldı. Kadınların kandırdıkları sürücüleri Yavuzlar Mahallesi'ne götürdükleri, şüpheli erkeklerin de kendi araçlarıyla kadınların bindiği araçları takip ettikleri aktarılan iddianamede, mahallede de diğer şüphelilerin hazır beklediği ifade edildi.
Adana'da 'Cono Aşireti'nin şifresi çözüldü
Adana'da kandırdıkları 75 kişiyi yağmaladıkları öne sürülen "Cono Aşireti" olarak bilinen grubun üyesi 30'u tutuklu 51 şüpheli hakkında 15 yıldan 375 yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, şüphelilerin telefon görüşmelerinde kendi aralarında kullandıkları özel kelimeler ve anlamlarına yer verildi
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