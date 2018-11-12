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  • Son Güncelleme: 12.11.2018 15:45

'da 15 yaşındaki çocuk çürük narenciye yığınının altında kalarak yaralandı

'da kamyondan çöplüğe boşaltılan çürük narenciye ürünlerinin bulunduğu plastik kasaları toplamaya çalıştığı sırada yığının altında kalan çocuk, ekiplerce kurtarılarak hastaneye kaldırıldı


Adana'da kamyondan çöplüğe boşaltılan çürük narenciye ürünlerinin altında kalan 15 yaşındaki çocuk yaralandı.

Halil Yeloğlu, arkadaşlarıyla merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde kamyondan çöplüğe boşaltılan çürük narenciye ürünlerinin bulunduğu plastik kasaları toplamaya çalıştığı sırada yığının altında kaldı.

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