Adana'da kamyondan çöplüğe boşaltılan çürük narenciye ürünlerinin altında kalan 15 yaşındaki çocuk yaralandı.
Halil Yeloğlu, arkadaşlarıyla merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde kamyondan çöplüğe boşaltılan çürük narenciye ürünlerinin bulunduğu plastik kasaları toplamaya çalıştığı sırada yığının altında kaldı.
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