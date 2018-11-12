Adliye önünde kayınpeder dehşeti: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, sabah saat 10.00 sıralarında Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Diyarbakır Aile Mahkemesi'nde boşanma davası süren çift ve bazı yakınları ifade verdikten sonra adliyeden çıktı. Çiftin ailesi adliye önünde beklerken, damadının kardeşlerinin adliyeden ayrıldığını gören kadının babası, otomobille otoparktan hızla çıktı. Kadının babası, aracın içinden damadının kardeşlerine ateş açınca çatışma başladı. Silahlı çatışmada, damadın erkek kardeşi ile 1 kişi yaralandı.