Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'de üs bölgesindeki patlama ile ilgili olarak, "Namlu gerisinde oluşan yüksek basınçtan kaynaklanan alevin, patlamaları tetiklediğini ilk bulgu olarak söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.
Akar, "Bu kazada kesinlikle hiçbir dış etki söz konusu değildir." dedi.
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