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  • Son Güncelleme: 12.11.2018 18:36

Bakan Akar 'deki mühimmat sının nedenini açıkladı

Son dakika... Akar, 'de üs bölgesindeki ile ilgili, "Bu kazada kesinlikle hiçbir dış etki söz konusu değildir." dedi

Bakan Akar Hakkarideki patlamanın nedenini açıkladı

Hulusi Akar, 'de üs bölgesindeki ile ilgili olarak, "Namlu gerisinde oluşan yüksek basınçtan kaynaklanan alevin, patlamaları tetiklediğini ilk bulgu olarak söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Akar, "Bu kazada kesinlikle hiçbir dış etki söz konusu değildir." dedi.

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