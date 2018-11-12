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  • Son Güncelleme: 12.11.2018 18:26

32 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf asker tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın; Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 63 askerin tutuklandığı bildirildi.

32 ilde FETÖ operasyonu!

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2'si askerin ev hapsiyle, 12 askerin etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında firarda olan 16 şüphelinin arandığı öğrenildi. Başsavcılık tarafından 9 Kasım 2018 tarihinde İstanbul ve 31 farklı ilde 103 muvazzaf asker şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda; 87 asker şahıs yakalanmıştı. Yakalanan şüphelilerden 10'u etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunduklarından serbest bırakıldı.
İşlemleri tamamlanan 77 şüpheli asker tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Bu şüphelilerden 63 asker tutuklandı, 2'si ev hapsiyle, 12'si etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakıldı.

KENAN KIRAN / SABAH

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