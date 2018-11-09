Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar köyünde bulunan üs bölgedeki karakolda arızalı mühimmatın inifilak etmesi sonucu patlama meydana geldi.
Olay, saat 17.00 Şemdinli ilçesine bağlı Ortaklar köyündeki Sülgü Tepe üs bölgesindeki karakolda gerçekleşti. Patlamada yaralı askerlerin olduğu belirtildi.
ŞEMDİNLİ'DEKİ PATLAMAYLA İLGİLİ HAKKARİ VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA YAPILDI
Açıklamada, "09.11.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesinde top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askeri personellerimiz yaralanmıştır" denildi.
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