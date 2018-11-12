İranlı geline mutluluk oyunu! 8 yıl boyunca kâbusu yaşadı

İranlı Laila K. (28), kocası Emir B.'nin (31) kendisini dolandırdığını öne sürerek boşanma davası açtı. İddiaya göre Laila, Türkiye'de okuyan kuzeninin Tahran'daki düğününe gelen genel cerrahi asistanı Emir B. ile tanıştı.
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İranlı Laila K. (28), kocası Emir B.'nin (31) kendisini dolandırdığını öne sürerek boşanma davası açtı. İddiaya göre Laila, Türkiye'de okuyan kuzeninin Tahran'daki düğününe gelen genel cerrahi asistanı Emir B. ile tanıştı.
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