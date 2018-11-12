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  • Son Güncelleme: 12.11.2018 09:57

İranlı geline mutluluk oyunu! 8 yıl boyunca kâbusu yaşadı

Kendini zengin olarak tanıtan B. ile evlenen , 'a yerleşti. 8 yıl boyunca zor şartlarda yaşayan Laila, aldatıldı, şiddet gördü.



İranlı Laila K. (28), kocası Emir B.'nin (31) kendisini dolandırdığını öne sürerek boşanma davası açtı. İddiaya göre Laila, Türkiye'de okuyan kuzeninin Tahran'daki düğününe gelen genel cerrahi asistanı Emir B. ile tanıştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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