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  • Son Güncelleme: 12.11.2018 10:41

" yasası için 'ye oy verdik" diyen mahkum yakını 'yi kızdırdı

yasası için 'ye oy verdiğini söyleyen mahkum yakınına kızan , "İstersen oy verme, biz oy için yapmıyoruz" dedi.

Mahkum yakını Bahçeliyi kızdırdı

Mahkum Yakınları Derneği (MAYAD) üyeleri, yasası hakkında açıklama yapmak üzere Genel Merkezi önünde bir araya geldi.

Dernek üyeleri açıklama yapacağı sırada genel merkeze gelen MHP lideri , aracından inerek grubun yanına geldi.

YASAYI ÇEKERİM..."

Bir vatandaşın "24 Haziran'da sizin sözünüze güvenerek MHP'ye oy verdik" demesi üzerine Bahçeli, "Bunun oyla alakası yok. İstersen verme. Biz oy için yapmıyoruz. Bir daha ağzınızdan duyarsam yasayı geri çekerim." ifadelerini kullandı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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