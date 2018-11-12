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  • 12.11.2018 17:17

Dikili'de düzensiz leri taşıyan tekne battı: 5 ölü

'in Dikili ilçesi açıklarında, kaçak lerin bulunduğu tekne battı. Kıyıya yüzerek çıkan 2 göçmen, teknede 15 kişi olduğunu söyledi. Kayıplar için arama çalışması başladı. Çalışmalarda şu ana kadar 3 göçmen sağ kurtarıldı. 2 yetişkin 2 çocuk olmak üzere 4 kişinin cansız bedeni bulundu.


'in Dikili ilçesi açıklarında, kaçak lerin bulunduğu tekne battı. Kıyıya yüzen 2 göçmen, kurtulurken, kaybolan göçmenler için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Güvenlik güçlerine ulaşan 2 kaçak göçmen, saat 06.30 sıralarında, Dikili'nin Denizköy bölgesi Karaada önleri balık çiftlikleri mevkiisinde, içinde bulundukları teknenin battığını ve kıyıya yüzerek, çıktıklarını söyledi.

Sahil Güvenlik ekipleri, 3 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri ile bölgede arama- kurtarma çalışması başlattı. Bölgedeki aramalar sürdürülüyor.

Öte yandan kıyıya yüzen iki göçmenin ifadesi de ortaya çıktı. Kurtarılan göçmenlerin ilk ifadelerinde; 15 kişilik bir grup olarak fiber bir tekne ile denize açıldıklarını kaydetti. İfadelere göre teknede 14 Afganistan, 1 İran uyruklu düzensiz göçmen bulunuyordu. Teknenin batması üzerine 10'u yetişkin 3'ü çocuk 13 düzensiz göçmenin denizde kaybolduğu öğrenildi.

Arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar 3 göçmen sağ kurtarıldı. 2 yetişkin 2 çocuk olmak üzere 4 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Çalışmalara görevlendirilen Sahil Güvenlik unsurlarının yanı sıra bölgedeki sivil teknelerin ve balıkçıların da destek verdiği öğrenildi. Kayıp olduğu değerlendirilen 6 göçmeni arama faaliyetleri sürüyor.

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