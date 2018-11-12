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  • 12.11.2018 10:37
  • Son Güncelleme: 12.11.2018 10:44

'da ortalık savaş alanına döndü!

ilçesinde bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.


Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı taşlı, sopalı ve silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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