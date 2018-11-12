Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı taşlı, sopalı ve silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı taşlı, sopalı ve silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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