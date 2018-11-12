Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Plevne Caddesi üzerinde tarihi Nasrullah Köprüsü yanında daha önceden aralarında husumet olduğu ileri sürülen N.Y. ile A.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine N.Y., yanında bulundurduğu silahla husumetli olduğu A.S.'yi yaraladı.
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