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  • Son Güncelleme: 12.11.2018 18:08

'da şehrin göbeğinde sıcak dakikalar

’nun en işlek caddesi üzerinde kalabalığa aldırmayan şahıs, tartıştığı kişiyi silahla vurarak yaraladı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, olayı gerçekleştiren kişi de suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Plevne Caddesi üzerinde tarihi Nasrullah Köprüsü yanında daha önceden aralarında husumet olduğu ileri sürülen N.Y. ile A.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine N.Y., yanında bulundurduğu silahla husumetli olduğu A.S.'yi yaraladı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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