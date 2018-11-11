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  • 11.11.2018 21:31

Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi yakınlarında uçak düştüğü yönünde sosyal medya paylaşımları üzerine ekipler arama ve kurtarma çalışması başlattı

Ayvalıkta uçak düştü iddiası

Kepsut ilçesinden Ayvalık'a gelen iki vatandaşın bir uçağın düştüğüne ilişkin cep telefonundan çektiklerini öne sürdükleri görüntüler sosyal medyada yoğun paylaşılınca Ayvalık Jandarma Komutanlığı ile Büyükşehir Belediyesine bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekiplerce araştırma başlatıldı.

Ekiplerin görüntüleri çeken vatandaşlara ulaştığı öğrenilirken, arama çalışmalarının Çakmak ve Kırcalar kırsal mahallelerinde yoğunlaştığı bildirildi.

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