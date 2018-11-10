Yüreğimiz yandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'deki Sülgü Tepe üs bölgesinde atış esnasında ağır silah mühimmatının bir kaza sonucu infilak etmesiyle 25 askerimizin yaralandığını, 7 askerimize ulaşma çalışmalarının da devam ettiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: İlk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana gelmiştir. Kaza sonucunda yaralanan 25 kahraman silah arkadaşımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Yedi kahraman silah arkadaşımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır.
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