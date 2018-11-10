Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, cesur ve unutulmaz önderi Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı başarıyla yöneten komutan olmasının yanı sıra gerçekleştirdiği devrimlerle de dahi bir devlet adamı olarak tarihe geçti.

10 Kasım 2018 Cumartesi, 03:01:46 Güncelleme: 03:05:44
Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı
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Büyük Önder Atatürkün ebediyete intikalinin 80inci yılı

Büyük Önder Atatürk, 1881'de Selanik'te halihazırda müzeye dönüştürülen üç katlı evde doğdu.

Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı
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Büyük Önder Atatürkün ebediyete intikalinin 80inci yılı

Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım olan Atatürk, ilkokulu Selanik'te Şemsi Efendi Mektebi'nde okudu. Öğrenimini Selanik Askeri Rüştiyesi ve Manastır Askeri İdadisi'nde sürdüren Atatürk, 1899'da girdiği İstanbul Harbiye Mektebi'ni 1902 yılında piyade teğmeni rütbesiyle Harp Akademisi'ni de 1905'te kurmay yüzbaşı olarak bitirdi.

Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı
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Büyük Önder Atatürkün ebediyete intikalinin 80inci yılı

Mustafa Kemal Atatürk, 1905'te Şam'da 5'inci Ordu'da, 1907'de Makedonya'daki 3'üncü Ordu'da görevlendirildi. Manastır ve Selanik'te görevliyken 1909'da İstanbul'daki 31 Mart Vakası'nı bastıran Hareket Ordusu'nda görev yaptı.

Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı
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Büyük Önder Atatürkün ebediyete intikalinin 80inci yılı

Arnavutluk isyanını bastırma harekatına katılan Atatürk, İtalya'nın 1911'de Trablusgarp'a asker çıkarması üzerine Tobruk'a gönderildi. Tobruk ve Derne'de Türk kuvvetlerini başarıyla yönettikten sonra binbaşı rütbesiyle 1912-1913 yıllarında Balkan Savaşı'na katılan Atatürk, Edirne'yi Bulgaristan'dan geri alan kolorduda görev yaptı.

Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı
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Büyük Önder Atatürkün ebediyete intikalinin 80inci yılı

Çanakkale'de üstün başarı

Sofya'da 1913-1915 yıllarında ataşe olarak bulunan Atatürk, Birinci Dünya Savaşı'nda, 1915'te 19'uncu Tümen Komutanı olarak Çanakkale Savaşı'na katıldı. Mustafa Kemal Atatürk, Gelibolu'da düşman saldırılarını başarıyla durdurdu, "Anafartalar kahramanı" olarak ün kazandı.

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