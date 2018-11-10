Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini yayınladı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte hafta sonu tatil planı yapan vatandaşlar son tahminleri merak ediyor. Meteoroloji ise son tahminlerinde özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni uyardı. Açıklamada "Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul çevreleri, Kocaeli ve Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Muğla ile Antalya'nın Kaş, Kale ve Finike ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor." denildi. Bu gelişmenin ardından insanlar bugün hava nasıl olacak? kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte hava durumu tahminleri...