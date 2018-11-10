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  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 11:01

: 'den uyarı! Öğleden sonraya dikkat! ? 10 Kasım 2018

hakkında son gelişmeler vatandaşlar tarafından bugün sıkça soruluyor. Tatil nedeniyle plan yapan çalışanlar gözünü 'den gelecek açıklamalarına çevirdi. Pastırma yazı sıcaklarının sona ermesi ile birlikte yurdu etkisi altına alan soğuk havaların etkisini daha ne kadar sürdüreceği merak ediliyor. Hafta sonu için tatil planı yapan vatandaşlar olacak? İstanbul'a ? Kar yağacak mı? gibi sorulara cevap aramaya başladı. İşte Meteoroloji'nin hava durumuna ilişkin son dakika tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini yayınladı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte hafta sonu tatil planı yapan vatandaşlar son tahminleri merak ediyor. Meteoroloji ise son tahminlerinde özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni uyardı. Açıklamada "Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul çevreleri, Kocaeli ve Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Muğla ile Antalya'nın Kaş, Kale ve Finike ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor." denildi. Bu gelişmenin ardından insanlar bugün hava nasıl olacak? kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte hava durumu tahminleri...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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