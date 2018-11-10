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  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 10:49

Başkan Erdoğan'dan Instagram'da Atatürk paylaşımı

Başkan , 10 Kasım nedeniyle ve hesapalrı üzerinden de ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

Başkan Erdoğandan Instagramda Atatürk paylaşımı

Başkan 'ın resmi hesabından Atatürk'ün vefatının 80'inci yıl dönümü sebebiyle bir paylaşım yapıldı.
Atatürk'ün fotoğrafıyla yapılan paylaşımda 'Vefatının 80. yıldönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i saygıyla yad ediyorum' denildi.

Başkan Erdoğan, ayrıca hesabından şu mesajı paylaştı; "Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yolda, milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran ve istiklal mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandıran Gazi Mustafa Kemal'i vefatının 80. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum"

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