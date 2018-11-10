Başkan Erdoğan'dan Instagram'da Atatürk paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi instagram hesabından Atatürk'ün vefatının 80'inci yıl dönümü sebebiyle bir paylaşım yapıldı.

Atatürk'ün fotoğrafıyla yapılan paylaşımda 'Vefatının 80. yıldönümünde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'i saygıyla yad ediyorum' denildi.

Başkan Erdoğan, ayrıca twitter hesabından şu mesajı paylaştı; "Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yolda, milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran ve istiklal mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandıran Gazi Mustafa Kemal'i vefatının 80. yıl dönümünde saygıyla yad ediyorum"