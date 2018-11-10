Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fransa ziyareti sırasında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Görüşmede Suriyeli mültecilerin durumu masaya yatırıldı.

Başkan Erdoğan Fransa seyahatine dün başladı. Akşam saatlerinde Paris'e ulaşan Erdoğan, ayağının tozuyla hemen kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Konaklayacağı Peninsula Otel'e gelen Erdoğan burada BM Genel sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Erdoğan ve Guterres arasındaki görüşmede Suriyeli mültecilerin durumu ile bölgedeki son durum ele alındı.