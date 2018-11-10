Başkan Erdoğan, Picasso Bleu et Rose Müzesi’ndeki yemeğe katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100. yıldönümü sebebiyle düzenlenen anma programına katılmak üzere Fransa'nın başkenti Paris'e geldi. Erdoğan, programının ilk gününde Paris'teki Picasso Bleu et Rose Müzesi'nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.