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Başkan Erdoğan, Picasso Bleu et Rose Müzesi’ndeki yemeğe katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birinci Dünya Savaşı’nın sona erişinin 100. yıldönümü programı için geldiği Fransa’da Picasso Bleu et Rose Müzesi’nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.

Başkan Erdoğan Picasso Bleu et Rose Müzesi’nde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte Birinci Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100. yıldönümü sebebiyle düzenlenen anma programına katılmak üzere Fransa'nın başkenti Paris'e geldi. Erdoğan, programının ilk gününde Paris'teki Picasso Bleu et Rose Müzesi'nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı.
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