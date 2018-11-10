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  • 10.11.2018 19:11

leri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , 'de üs bölgesindeki mühimmat deposunda meydana gelen da yaralanan ve 'ya sevk edilen leri ziyaret etti.

Fuat Oktay yaralı askerleri ziyaret etti

Oktay, da yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen askerleri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

'a ziyaretinde ile diğer yetkililer eşlik etti. Mühimmat deposundaki patlamanın ardından 4 asker Ankara'ya sevk edilmişti.

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