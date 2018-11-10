Fuat Oktay yaralı askerleri ziyaret etti

Oktay, patlamada yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen askerleri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.
Fuat Oktay'a ziyaretinde Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer yetkililer eşlik etti. Mühimmat deposundaki patlamanın ardından 4 asker Ankara'ya sevk edilmişti.
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