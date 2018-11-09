Öksüz’e iade talepnamesi

Ermenistan'da yakalanan FETÖ'cü Kemal Öksüz'ün Türkiye'ye iadesi için Ankara Başsavcılığı tarafından "iade talepnamesi" hazırlandı. Öksüz'ün, 3 yılda 3 milyon dolar parayı yurt dışına transfer ettiği vurgulandı. Şüphelinin kardeşi de ifadesinde Öksüz'ün FETÖ'cü olduğunu doğruladı.
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