  • Güncel
  • 09.11.2018 15:46
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 15:46

'de, okula giren pitbull polis tarafından vuruldu

Alınan bilgiye göre, 'nun bahçesine ve binanın içine giren pitbull cinsi köpeği fark eden okul yetkilileri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Kocaelide pitbull dehşeti! Polis devreye girdi

'nin Gebze ilçesinde okula giren pitbull cinsi köpek, polis ekiplerince vuruldu.

Alınan bilgiye göre, 'nun bahçesine ve binanın içine giren pitbull cinsi köpeği fark eden okul yetkilileri, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, köpeği silahla vurdu. Etkisiz hale getirilen köpek, belediye ekiplerince götürüldü.

Köpeğin sahibinin bulunması amacıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bu arada, olay anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde pitbullun bina içinde ve bahçede dolaşması ve bazı öğrencilerin köpekten kaçışı yer alıyor.

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