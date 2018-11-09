  • Güncel
  • 09.11.2018 15:13
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 15:46

Atilla Taş gözaltına alındı

Atilla Taş, FETÖ davasından aldığı hapis cezasının infazı için gözaltına alındı. Taş, "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapse çarptırılmıştı.

Atilla Taş gözaltına alındı

Ünlü şarkıcı Atilla Taş'ın, "FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan çarptırıldığı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının infazı için gözaltına alındığı öğrenildi. İnfaz savcılığına çıkarılması beklenen Taş'ın buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Ayrıntılar gelecek...

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